НА 40 балловНапишите уравнение прямых AB и CD если A (1; -1) B (-3; 2)C (2;5) D(5;2) Найдите угловой коэффициент этих прямых.Пересекаются ли эти прямые?

Гость: Гость:

АВ: A (1; -1) B (-3; 2). СD: C (2;5) D(5;2). Это уравнения прямых в каноническом виде. Уравнения прямых АВ и СD в общем виде: АВ: 3х-3 = -4у-4, АВ: 3х+4у+1 = 0. СD: -3x+6 = 3y-15, CD: -3x-3y+21 = 0 или, сократив на -3, CD: x+y-7 = 0 Уравнения этих же прямых в виде уравнения с коэффициентом: AB: y = -(3/4)x-(1/4), к = -(3/4). CD: y = -x+7, к = -1. Прямые AB и CD пересекаются, так как их угловые коэффициенты при х не совпадают.