Время сложения союза племён гуннов. имя основателя гуннов. хозяйство гуннов.

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1. В гуннском обществе преобладали черты патриархально-родовых отношений. Гунны делились на 24 рода, во главе которых стояли старейшины. Совет старейшин решали государственные дела. Появились семейная и частная собственность на скот и землю. У гуннов были рабы из числа военнопленных и населения подвластных областей. Рабов использовали в качестве домашней прислуги, пастухов, ремесленников, землепашцев. Государствам управлял шаньюй, с неограниченной властью. Ему подчинялись князья. Их называли темниками. Они являлись близкими родственниками шаньюя. Всего темников было 24 – по количеству родов. Каждый из них имел свой участок земли для откочевки. В своих владениях темники могли назначать тысячников, сотников. Должностные и высшие чины и гуннов передавались по наследству. Для содержания правителя и знати взимались налом. Существование органов власти, введение налога – все это свидетельствовало о переходе гуннов к классовому обществу и государству. 2. Хозяйство и быт гуннов. Главную роль в жизни гуннов играло скотоводство. Наряду с кочевым хозяйством вели и оседлый образ жизни. Они занимались земледелием. Особые внимание гунны уделяли военной подготовке. Основу войска составляла подвижная конница. Важную роль играли охота. Охотились также на антилоп, кабанов, куланов, диких оленей, горных баранов. Кочевая семья жила в волосной юрте. Пол юрты застилали кошмой и коврами. Постель делали из досок и покрывали кошмой. 3. Культура гуннов В ІІІ – V вв. н. э. у степных племен развивается ювелирное искусство. Ювелиры этого времени для изделия использовали в основном золото. Для ювелирного искусства характерным является разнообразие технических приемов украшения предметов. Наиболее часто встречаются инкрустация (вставки из цветных камней), зернь (запаивания золотых шариков на основу), скань (запаивания витой проволочки) и др. приемы. Все эти виды ювелирных работ получили название полихромный стиль. Полихромный стиль сменил скифо-сакский, «звериный стиль». Заимствованная в начале І в до н. э. из стран Передней Азии и Восточного Средиземноморья эта сложная и тонкая техника передавалось древними азиатскими ювелирами из поколения в поколения, достигнув своего расцвета в ІV – V веках до нашей эры