Какое положение занимает Волго-Вятский район ?

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Волго-Вятский экономический район относится к числу небольших по площади районов России и занимает 1,6% ее территории. Здесь проживает 8,2 млн чел., или 5,7% населения РФ. Название района определяется его географическим положением. Южную часть его территории с запада на восток пересекает великий Волжский водный путь, а на северо-востоке в направлении с севера на юг р. Вятка — правый судоходный приток Камы.Волго-Вятский экономический район — это единственный экономический район России, не относящийся к категории приграничных и не имеющий государственных границ со странами СНГ и дальнего зарубежья. По периметру его границ находятся территории Уральского района (на востоке), Поволжья (на юге), Центра (на западе) и Северного района (на севере).В состав района входят две области — Нижегородская и Кировская и три республики — Чувашская, Марий-Эл и Мордовская.Район расположен на востоке Восточно-Европейской равнины и имеет, в основном, низменный рельеф, за исключением возвышенностей, протянувшихся вдоль границ с Республикой Коми — Северных Увалов и Приволжской, — на крайнем юго-востоке. Волга делит территорию ВВЭР на две неравные части: большую левобережную — лесное Заволжье и меньшую — лесостепное Правобережье.Климат континентальный, причем континентальность усиливается с юго-запада на северо-восток. Продолжительность безморозного периода составляет 140—190 дней в году. На юге района часто бывают засухи, а северная часть увлажнена и заболочена.