8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно

Математика
8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно
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