8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно
Математика
8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости пожалуйста баллы нужны...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши по четыре слова с орфограммой -проверяемой буквой безударного гласного в корне (одной или двумя) и с непроверяемой буквой безударного гласно...
Русский язык
Разбери по членам предложения словосочетания с вопросами.Перелетные птицы улете??и в теплые края.На лесной опушке стоит молодая береза.Помогите пож...
Математика
Английский язык
Литература