8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно

Математика

8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно

Автор: Гость