Разбери по членам предложения словосочетания с вопросами.Перелетные птицы улете??и в теплые края.На лесной опушке стоит молодая береза.Помогите пожалуйста..
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Разбери по членам предложения словосочетания с вопросами.Перелетные птицы улете??и в теплые края.На лесной опушке стоит молодая береза.Помогите пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Кто?) Птицы (Что сделали?) Улетели (Какие?) Перелётные (Куда?) В края (Какие?) Тёплые (Что?) Береза (Что делает?) Стоит (Какая?) Молодая (Где?) На опушке (Какой?) Лесной
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