Почему бензин загорается?

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Бензин состоит из атомов углерода и водорода. В воздухе есть кислород. Кислород соединяется с углеродом и водородом сильнее, чем они соединены между собой в бензине. При этом выделяется энергия в виде тепла. Его основное свойство – это горение. Вещества эти являются легкими жидкостями и кипят при низких температурах. Поэтому бензин выделяет большое количество тепла и может взорваться.