Почему бензин загорается?

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Почему бензин загорается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бензин состоит из атомов углерода и водорода.  В воздухе есть кислород.  Кислород соединяется с углеродом и водородом сильнее, чем они соединены между собой в бензине.  При этом выделяется энергия в виде тепла. Его основное свойство – это горение. Вещества эти являются легкими жидкостями и кипят при низких температурах. Поэтому бензин выделяет большое количество тепла и может взорваться.
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