Научная статья Княжение Владимира Святого

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1) Первые времена правленияа) Утверждение Владимира на Великокняжеском престолеб) Языческая реформав) Внешняя политика2) Крещение Русиа) Преимущества христианстваб) Крещение князя Владимирав) Христианизация Русиг) Значение христианства для Руси3) Внутрення политика и борьба с печенегами4) Кончина князя Владимира и итоги его правления