Верую, ибо абсурдно. Как понимаете?

Гость: Гость:

"Верую,ибо абсурдно"-это известная латинская цитата.Но попробуем разобраться. Абсурд- это что-то,что не имеет смысла,что-то глупое,противоречащее здравому смыслу.Тогда как вера может быть построена на нелепости? Вера и нелепость- абсолютно чуждые друг другу. А вообще-то философский ответ может быть другим,они могут доказать противоположное,как бы это двоякий ответ.