Верую, ибо абсурдно. Как понимаете?

Литература
Верую, ибо абсурдно. Как понимаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Верую,ибо абсурдно"-это известная латинская цитата.Но попробуем разобраться. Абсурд- это что-то,что не имеет смысла,что-то глупое,противоречащее здравому смыслу.Тогда как вера может быть построена на нелепости? Вера и нелепость- абсолютно чуждые друг другу. А вообще-то философский ответ может быть другим,они могут доказать противоположное,как бы это двоякий ответ.
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