Напиши по четыре слова с орфограммой -проверяемой буквой безударного гласного в корне (одной или двумя) и с непроверяемой буквой безударного гласного в корне (словарные слова) .Подчеркни орфограммы

Русский язык

Напиши по четыре слова с орфограммой -проверяемой буквой безударного гласного в корне (одной или двумя) и с непроверяемой буквой безударного гласного в корне (словарные слова) .Подчеркни орфограммы

Автор: Гость