Напиши по четыре слова с орфограммой -проверяемой буквой безударного гласного в корне (одной или двумя) и с непроверяемой буквой безударного гласного в корне (словарные слова) .Подчеркни орфограммы
Русский язык
Напиши по четыре слова с орфограммой -проверяемой буквой безударного гласного в корне (одной или двумя) и с непроверяемой буквой безударного гласного в корне (словарные слова) .Подчеркни орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С проверяемой гласной: преподАвать-дАли; лОвить- лОвкий; лЕсник- лЕс; спЕшить- Пешка; С непроверяемой: ЛЯгушка, кОрова, кАпуста, кАрАндаш
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