Какое число имеет во втором классе 900 единиц? Ответы: 900, 90900, 90000, 900000.
Математика
Какое число имеет во втором классе 900 единиц? Ответы: 900, 90900, 90000, 900000.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помойму это 900 если не правелно я не виновата
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