Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово

Математика

Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово

Автор: Гость