Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово

Математика
Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 12,3 км/ч:1,5 ч=8,2 км/ч (скорость сближения или сумма скоростей) 8,2 км/ч-4,4 км/ч=3,8 км/ч Ответ: скорость второго - 3,8 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите составить сочинение на тему: "Образ властного помещика К. П. Троекурова". По повести " Дубровский". ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответить
Математика
Составь задачу по вырожения(8+2)+8=
Ответить
География
Какое положение занимает Волго-Вятский район ?
Ответить
Математика
Какое число имеет во втором классе 900 единиц? Ответы: 900, 90900, 90000, 900000.
Ответить
Математика
8 в степени 1/2 :( 8 в степени 1/6 * 9 в степени 3/2) Как решать?Срочно
Ответить