Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово
Математика
Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор другово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 12,3 км/ч:1,5 ч=8,2 км/ч (скорость сближения или сумма скоростей) 8,2 км/ч-4,4 км/ч=3,8 км/ч Ответ: скорость второго - 3,8 км/ч
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