На сколько больше значение выражения 3035 умножить на 10 плюс два выражения 3035 умнож??ть на 2
Математика
На сколько больше значение выражения 3035 умножить на 10 плюс два выражения 3035 умнож??ть на 2
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10:2=5 Ответ: в 5 раз
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