Материк Африку описать его климат животный и растительный мир
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Материк Африку описать его климат животный и растительный мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и для растений, так и для животных Север Африки чрезвычайно суров, требователен к мере адаптивности, умению выжить и приспособиться к сложнейшим условиям. Совсем немного животных выбрало своим домом этот регион. А те, которые выбрали, - под постоянной угрозой исчезновения. Исчезают: млекопитающие - 40 видов (9 видов уже на грани), птицы – 10 видов, пресмыкающиеся – 7 видов, рыбы – 1 вид.Но хотя и мало видов животных на Севере, но богато особей этих немногих, которые смогли адаптироваться. Они очень мобильны и преодолевают километры в поисках питья и поживы.
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