Сделай письменно разбор выделенных слов как частей речи! Слова: В лесу и встречает

Гость: Гость:

1. В лесу (где? в чем? ) - сущ. 2. Начальная форма - лес 3. м.р ., 2скл 4. Предл. п. ед.ч. 5. обстоятельство 1. Встречает (что делает?) - глагол 2. Начальна форма - всречать 3. 1 спр. 4.ед.ч, 3 лицо , настоящее время 5. сказуемое