Сколько нужно занимается теэквондо что бы получить чёрный пояс кто правильно отв??тит дам 49 баллов
Русский язык
Сколько нужно занимается теэквондо что бы получить чёрный пояс кто правильно отв??тит дам 49 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все зависет от человека если человек хорошо будет заниматься то может получет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
НА 40 балловНапишите уравнение прямых AB и CD если A (1; -1) B (-3; 2)C (2;5) D(5;2) Найдите угловой коэффициент этих прямых.Пересекаются ли эти пр...
Литература