Сколько нужно занимается теэквондо что бы получить чёрный пояс кто правильно отв??тит дам 49 баллов

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Сколько нужно занимается теэквондо что бы получить чёрный пояс кто правильно отв??тит дам 49 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Все зависет от человека если человек хорошо будет заниматься то может получет
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