Найди значение выражения (n-147)-(265+m), если n = 815, m=129

Математика
Найди значение выражения (n-147)-(265+m), если n = 815, m=129
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(815-147)-(265+129)=668-394=274
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