Напиши текст-описание про пейзаж за окном школы. Расскажи, что ты чувствуешь, види??ь, слышишь. Используй прилагательные с лексическим значением размера, цвета, формы, материала.
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Напиши текст-описание про пейзаж за окном школы. Расскажи, что ты чувствуешь, види??ь, слышишь. Используй прилагательные с лексическим значением размера, цвета, формы, материала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За окном школы я вижу осенний пейзаж. От ветра падает листва с деревьев. Листья разных цветов слетают вниз, на пришкольную дорогу. Хмурое, серое небо, покрытое тучами. Капает небольшой дождик. Пузырями капли расходятся по луже, образуют круги в воде. Я чувствую спокойствие и умиротворенность оттого, что там, где я нахожусь, в помещении школы, тепло и комфортно.
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