Установите соответствие между элементами цифр и букв. Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 1) Реформа местного управления 2) Приказная реформа 3) Военная реформа А) создание стрелецкого войска Б) созда...

История

Установите соответствие между элементами цифр и букв. Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 1) Реформа местного управления 2) Приказная реформа 3) Военная реформа А) создание стрелецкого войска Б) создание центральных органов управления В) создание Избранной рады Г) отмена системы кормлений

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