Установите соответствие между элементами цифр и букв. Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 1) Реформа местного управления 2) Приказная реформа 3) Военная реформа А) создание стрелецкого войска Б) созда...
История
Установите соответствие между элементами цифр и букв. Название реформы середины 1550-х гг. Содержание реформы 1) Реформа местного управления 2) Приказная реформа 3) Военная реформа А) создание стрелецкого войска Б) создание центральных органов управления В) создание Избранной рады Г) отмена системы кормлений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) начало царствования Ивана IV; 2) венчание Ивана на царство; 3) Избранная рада; 4) Судебник 1550 г.; 5) Стоглавый собор; 6) формирование приказной системы; I 7) реформа местного управления; 8) военная реформа; 9) ограничение местничества; 1 - в 2 - б 3 - А
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