Лабораторная работа по биологии 6 класс строение семя
Биология
Лабораторная работа по биологии 6 класс строение семя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семенные растения появились на нашей планете в процессе длительной эволюции, связанной с утверждением все более совершенных путей размножения, распространения и сохранения потомства. С появлением семян растения не только обрели новые способы расселения в «удобной упаковке», но и новые возможности сохранения потомства в наименее уязвимой форме и заботы о нем на ранних стадиях развития. Семя - это зародышевая стадия жизни растительного организма. Семя состоит из: кожуры зародыша и содержит запас питательных веществ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте предложения к схемам 1)(подлежащее сказуемое дополнение или дополнение) 2)(подлежащее и подлежащее сказуемое и сказуемое) 3)(сказ...
Алгебра