Лабораторная работа по биологии 6 класс строение семя

Биология
Лабораторная работа по биологии 6 класс строение семя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семенные растения появились на нашей планете в процессе длительной эволюции, связанной с утверждением все более совершенных путей размножения, распространения и сохранения потомства. С появлением семян растения не только обрели новые способы расселения в «удобной упаковке», но и новые возможности сохранения потомства в наименее уязвимой форме и заботы о нем на ранних стадиях развития. Семя - это зародышевая стадия жизни растительного организма.  Семя состоит из: кожуры зародыша и содержит запас питательных веществ
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