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[latex]\frac{4-5x}{3} меньше \frac{7x+1}{12}-2x[/latex]
Алгебра
[latex]\frac{4-5x}{3} меньше \frac{7x+1}{12}-2x[/latex]
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