ЛЕГКИЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ , НУЖНО РЕШИТЬ С РЕШЕНИЕМ 3,4,5! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Физика
ЛЕГКИЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ , НУЖНО РЕШИТЬ С РЕШЕНИЕМ 3,4,5! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 5: Дано: a=2,5см b=1см c=0,5см m=0,32г Решение: p=m/v v=a•b•c=2,5•1•0,5=1,25 см^3 p=0,32/1,25=0,256 г/см^3 Ответ: p=0,256 г/см^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
С какой целью король созывал собрание представителей сословий - Генеральные штат??? Как решались дела в этом собрании?
Русский язык