Легкий вантаж,легкий шлях,гострі ножиці,гостре слово,глибокі печери,глибокі думк??,тепле пальто,тепле слово, складіть 2 речення з 2 словосполученнями, у яких прекметник уживається в переносному значенні. Помогите пожалуйста.

Українська мова

Легкий вантаж,легкий шлях,гострі ножиці,гостре слово,глибокі печери,глибокі думк??,тепле пальто,тепле слово, складіть 2 речення з 2 словосполученнями, у яких прекметник уживається в переносному значенні. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость