Легкий вантаж,легкий шлях,гострі ножиці,гостре слово,глибокі печери,глибокі думк??,тепле пальто,тепле слово, складіть 2 речення з 2 словосполученнями, у яких прекметник уживається в переносному значенні. Помогите пожалуйста.

Українська мова
Легкий вантаж,легкий шлях,гострі ножиці,гостре слово,глибокі печери,глибокі думк??,тепле пальто,тепле слово, складіть 2 речення з 2 словосполученнями, у яких прекметник уживається в переносному значенні. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У переносному значеннi ужито: легкий шлях, гостре слово, глибокi думки, тепле слово. 1. Вiн букв надзвичайною людиною: гостре слово його рiзало серце, тепле слово лiкувало. 2. Глибокi думки його зiгрiвали душу, робили шлях наш легким.
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