Переведите пж с французского на русский , очень срочно.До линиии
Французский язык
Переведите пж с французского на русский , очень срочно.До линиии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гробе филиппа! Утром мы посещаем Лео, он готовит нам сюрприз. -прива, добрый день. Марс под водой, я не матрац, на кафе, мистер Лео - не матрац? Да чтож такое! -да, я в ужасе! -мисс... Я не веник, но и не матрац -нет, ты не веник, делай игрушки! Лео перенес центральную дверь к филиппу. Он кушал спагетти, и его прихлопнуло этой дверью, но кусочек матраца вернулся
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