Решение уравнения x^2-6x=16
Алгебра
Решение уравнения x^2-6x=16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-6x=16 Вынесем х за скобки: х(х-6)=16 Значит, х=16 и х-6=16,х=16+6=22 Ответ:{16;22}
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