Охарактеризуйте особенности флоры и фауны юго-западного крыма. назовите эндемичные и реликтовые виды

Гость: Гость:

Растительный мир Крыма изучен весьма тщательно, но тем не менее постоянно совершается открытие новых видов, и причина этого в уникальности Крыма. Растительный мир Крымского полуострова чрезвычайно разнообразен: по одним данным он насчитывает 2400 дикорастущих видов высших растений, по другим - 2775. Видовой состав крымской растительности впечатляет своим количественным представительством, но еще более замечателен се качественный состав. В Крыму повсеместно соседствуют растения весьма различного происхождения. Не более трети видов крымских растений представлены обычными для юга Украины степными растениями и обычными для гор и предгорий растениями умеренного климатического пояса Евразии, зато более 50% видов имеют средиземноморское происхождение, как говорят биологи, являются растениями средиземноморского ареала.Еще интересней то, что около 10% видов можно встретить только в одном месте на Земле - на полуострове Крым. Специалисты называют такие виды эндемичными. Некоторые эндемики распространены широко, другие приурочены к строго ограниченным местам обитания. Например, волчник крымский встречается только в верховьях реки Бурульчи - на северном склоне Главной гряды Крымских гор. Это сохранившееся с доледниковых времен травянистое растение произрастает на каменистых склонах среди зарослей можжевельника казацкого в нижнем ярусе буково-грабового леса. Наличие 240 эндемичных видов позволяет утверждать уже не о своеобразии, но об уникальности крымской флоры. Особый интерес в плане эволюции представляют так называемые неоэндемы - виды, возникшие в сравнительно недавнее, в геологическом смысле время. Их изучение позволяет анализировать процессы видообразования новой и новейшей геологической истории. Дело в том, что для многих видов Крым является вполне изолированной территорией, несмотря на совсем незначительное расстояние от основного массива евразийской степи и наличие перешейка. Еще одним свидетельством уникальности Крыма служат оставшиеся 8% видового состава. Эти 190 видов представляют для науки не меньший интерес, чем эндемичные. Речь идет о растениях, встречающихся, кроме Крыма, только в Малой Азии, на Кавказе и на Балканском полуострове. Обилие подобных растений служит одним из главных доводов сторонников весьма экзотической гипотезы. Ряд серьезных ученых предполагает, что Крым является частью затонувшей в Черном море южной оконечности Евразии, так называемой Понтиды. Среди флоры полуострова мы часто встречаем так называемые реликты. Такие виды горной флоры Крыма, как можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный, подснежник складчатый, характерны для третичного периода, отделенного от нас почти двумя миллионами лет. А вот. костяника, грушанка таежная характерны для тайги или северных широколиственных лесов, но совершенно не свойственны южным широтам. Это реликты ледниковой эпохи, которая обусловила появление их в южных широтах. Разнообразие и неповторимость крымской флоры свидетельствуют об ее исключительности, однако парадоксальным фактом ее уникальности является и ее бедность, так сказать, "обедненность" видового состава, как говорят биологи. Многие виды степной флоры, повсеместно распространенные в степных районах Южной Украины, в Крыму отсутствуют, подчеркивая тем самым специфичность, особые закономерности развития сложной системы сосуществования живых организмов, называемой биоценозом, проявляющиеся в каждой растительной зоне полуострова. Для того чтобы представить себе растительные зоны Крыма, мы совершим мысленное путешествие с севера полуострова на юг.