Для определения вида недостаточно использовать только морфологический критерий, т. к.
Биология
Для определения вида недостаточно использовать только морфологический критерий, т. к.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть много сходных по строению организмов не имеющие друг с другом родства. Пример: мимикрия- подражание беззащитных животных хорошо защищенным и обладающим предостерегающей окраской (осовидки, пчеловидки)
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