Какие заслуги были у перикла

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Какие заслуги были у перикла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перикл Перикл провел гражданскую реформу. Было установлено, что полноправным гражданином Афин является лишь тот, чьи мать и отец были афинянами. Перикл много сделал для превращения Афин в морскую державу. Усиление морской мощи Афин, расширение торговых связей выдвинули на первый план слои населения, связанные с морем. А во главе демократической партии стояли часто аристократы, осознавшие, что олигархическая партия – это партия консерваторов идущая в не ногу со своим временем.
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