Кладовая солнца план с 1 по 8 часть

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Кладовая солнца план с 1 по 8 часть
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство.  2. Дети отправляются за клюквой на Блудово болото.  3. Ребята спорят о том, какую дорогу выбрать, и отправляются каждый по своей.  4. Рассказ о волках, живших в этом лесу и погибших от рук человека. Выжил только волк Серый помещик.  5. Митраша вязнет в Слепой елани (самом топком и страшном месте Блудова болота) .  6. Настя, выйдя на заветную «палестинку» , набирает много клюквы. Вспомнив о брате, она кричит на весь лес.  7. Собака Травка спасает Митрашу, который, держась за нее, выбирается из топкого места.  8. Митраша убивает Серого помещика, охотясь с Травкой на зайца. Встречается с сестрой.  9. Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в свою деревню.
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