Кладовая солнца план с 1 по 8 часть

Гость: Гость:

1. Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство. 2. Дети отправляются за клюквой на Блудово болото. 3. Ребята спорят о том, какую дорогу выбрать, и отправляются каждый по своей. 4. Рассказ о волках, живших в этом лесу и погибших от рук человека. Выжил только волк Серый помещик. 5. Митраша вязнет в Слепой елани (самом топком и страшном месте Блудова болота) . 6. Настя, выйдя на заветную «палестинку» , набирает много клюквы. Вспомнив о брате, она кричит на весь лес. 7. Собака Травка спасает Митрашу, который, держась за нее, выбирается из топкого места. 8. Митраша убивает Серого помещика, охотясь с Травкой на зайца. Встречается с сестрой. 9. Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в свою деревню.