Какие народы проживали на левом берегу реки Кубань?
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Какие народы проживали на левом берегу реки Кубань?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племена Черкесские проживалм
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