В результате реакции магния с соляной кислотой выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Рассчитайте массу магния и массу 5%ной кислоты, необходимые для получения водорода такого объёма
Химия
В результате реакции магния с соляной кислотой выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Рассчитайте массу магния и массу 5%ной кислоты, необходимые для получения водорода такого объёма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg+2HCl=MgCl2+H2 n(H2)=5.6/2=2.8моль n(Mg)=n(H2)=2.8моль n(HCl)=2n(H2)=5.6моль m(Mg)=2.8*24=67.2г m(р-раHCl)=5.6*35,5=198,8г m(HCl)=198.8*0.05=9.94г Ответ:m(HCl)=9.94г; m(Mg)=67.2г
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