В результате реакции магния с соляной кислотой выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Рассчитайте массу магния и массу 5%ной кислоты, необходимые для получения водорода такого объёма

Химия

В результате реакции магния с соляной кислотой выделилось 5,6 л водорода (н.у.). Рассчитайте массу магния и массу 5%ной кислоты, необходимые для получения водорода такого объёма

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