Вычисли значения следующих выражений (452369-450864)*16-23418:18
Математика
Вычисли значения следующих выражений (452369-450864)*16-23418:18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)452369-450864=1505 2) 1505*16=24080 3)23418:18=1301 4)24080-1301=22779 Ответ: 22779
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