Вычисли значения следующих выражений (452369-450864)*16-23418:18

Математика
Вычисли значения следующих выражений (452369-450864)*16-23418:18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)452369-450864=1505 2) 1505*16=24080 3)23418:18=1301 4)24080-1301=22779 Ответ: 22779
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как умножить смешаную дробь на целое число
Ответить
Литература
Почему книга популярна в наше время?
Ответить
Окружающий мир
Маленький рассказ о животном чёрного моря
Ответить
Математика
От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а друго...
Ответить
Математика
20 баллов! С объяснением пожалуйста!
Ответить