Как умножить смешаную дробь на целое число
Математика
Как умножить смешаную дробь на целое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить смешанную дробь на натуральное число, мы должны умножить и целую часть и числитель дроби на это число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Окружающий мир
Математика
От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а друго...
Математика
Окружающий мир