Как умножить смешаную дробь на целое число

Математика
Как умножить смешаную дробь на целое число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить смешанную дробь на натуральное  число, мы должны умножить и целую часть и числитель  дроби на это  число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему книга популярна в наше время?
Ответить
Окружающий мир
Маленький рассказ о животном чёрного моря
Ответить
Математика
От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а друго...
Ответить
Математика
20 баллов! С объяснением пожалуйста!
Ответить
Окружающий мир
Помагите пожалуйста!!!!!!
Ответить