От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а другой со скоростьюна 8км/ч больше.какое растояние будет между поездами через 3 часа
Математика
От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а другой со скоростьюна 8км/ч больше.какое растояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82+8=90км/ ч скорость 2 поезда (82+90)*3=172*3=516 км ответ: через 3 ч расстояние между ними будет 516 км ПОЖАЛУЙСТА ДАЙ МНЕ СПОСИБО И ПОЛОЖИ МЕНЯ КАК ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
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