От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а другой со скоростьюна 8км/ч больше.какое растояние будет между поездами через 3 часа

Математика

От двух станций растояние между которыми 34км одновременно в противоположных направленияхотошли два поезда.одинпоезд шел со скоростью82км/ч а другой со скоростьюна 8км/ч больше.какое растояние будет между поездами через 3 часа

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