Сочинение на тему странствие волшебного облака

Гость: Гость:

Летом мы ездили с родителями на природу с ночевой. В эти дни небо было какое-то необычное. В дали розовое, справо ярко синее,а прямо передомной голубое с пушистыми белыми облаками. Я лежала на мягком покрывале и смотрела вверх. Сначало появился большой слон, потом он постепенно стал превращаться в бегимота. Рядом с ним появился дракон, а на драконе сидел заяц. Подул ветер и дракон превратился в крокодила, а заяц в маленького человечка. Я радостно засмеялась. Мне захотелось показать это волшебство маме и папе. Я позвала их к себе и мы вместе стали наблюдать за волшебными облаками. Ведь это было так увлекательно и интересно.