Составить 15 вопросов про рассказ кладовая солнца
Литература
Составить 15 вопросов про рассказ кладовая солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Почему брат ее не послушал? 2.Откуда выбежала собака лестника 3.Как они собирались на болото 4.Как они жили 5.Что случилось с родителями 6.Что они одели на болото
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