Решите уравнение 1)(х+12)^2=х(х+8) 2)(х-3)(х+1)=(х-2)^2 представьте трехчлен в виде квадрат?? двухчлена 3)a^2b^+2ab+1 4)x^4-2x^2+1 5)y^6+2y^3+1 6)a^4-2a^2b+b^2
Алгебра
Решите уравнение 1)(х+12)^2=х(х+8) 2)(х-3)(х+1)=(х-2)^2 представьте трехчлен в виде квадрат?? двухчлена 3)a^2b^+2ab+1 4)x^4-2x^2+1 5)y^6+2y^3+1 6)a^4-2a^2b+b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) х²+24х+144=х²+8х; х²+24х-х²-8х=-144; 16х=-144; х=-9. 2.) х²+х-3х-3=х²-4х+4; х²-2х-х²+4х=4+3; 2х=7; х=3,5. 3)=(ab+1)²; 4)=(x²-1)²; 5)=(y³+1)²; 6)=(a²-b)²
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