20 баллов! С объяснением пожалуйста!
Математика
20 баллов! С объяснением пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к а1=4, а а2=0.8 =) q(знаменатель)=а2/a1=0.8/4=0.2 =) a3=0.2*0.8=0.16
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