Найдите предложения с однородными сказуемыми:весна разломала льды и понесла их п?? рекам.В марте при лунном звездном небе еще сильно морозит.вдруг послышался вой,визг,хохот.желтые листья лежали на подоконниках,на лавках,на троп...

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Найдите предложения с однородными сказуемыми:весна разломала льды и понесла их п?? рекам.В марте при лунном звездном небе еще сильно морозит.вдруг послышался вой,визг,хохот.желтые листья лежали на подоконниках,на лавках,на тропинках.

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