Почему книга популярна в наше время?

Литература
Почему книга популярна в наше время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги интереснее фильмов, это раз. За компьютером читать неудобно, а с книжкой повалятся можно, это два. Книги читать стало модно, это три. Да и вообще во все времена есть те кто любит читать, и те, кто не любит.
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