Маленький рассказ о животном чёрного моря
Окружающий мир
Маленький рассказ о животном чёрного моря
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Гость:
Медуза корнерот. Медуза корнерот причиняет неприятности каждому, кто посмеет к ней прикоснуться. Это одна из самых опасных представительниц своего рода. Её можно легко отличить от сородичей по большой шаровидной «шапке», которая достигает 150 см в диаметре, и большому выросту - так называемому хвосту. Но есть данные о том, что медузе под силу поглотить и мелкую рыбешку, рачков, червей и прочих беззащитных жителей океана. Происходит это, когда морской красавице удается захватить добычу корневидными отростками. Стрекательные нити поражают жертву, обездвиживают ее, а затем со струей воды она отправляется в рот. Яд, находящийся в корневидном выросте, поражает жертву, парализуя её.
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