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13 3/7-4 2/7 помогите решить дроби
Математика
13 3/7-4 2/7 помогите решить дроби
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Гость:
13 3/7-4 2/7= 97/7-30/7=64/7=9 1/7
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