ПОМОГИТЕ!!! Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)
Алгебра
ПОМОГИТЕ!!! Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( a -ab) : (a)=a( 1 -a) : (a)=1 -a (x - xy) : ( - x)=(xy-x ) : (x)=x(y-1 ) : (x)=y-1 ( - m - mn) : m =m(-1-n) : m=-1-n ( - c + cd) :( - c) =( cd - c) :( - c)=c( d - 1) :( - c)=d - 1
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