Расчитайте давление, которое производит вагон весом 200кН на рельсы, если площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами равна 0,002м2? Помогите пожалуйста! Физика, 7 класс
Физика
Расчитайте давление, которое производит вагон весом 200кН на рельсы, если площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами равна 0,002м2? Помогите пожалуйста! Физика, 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S=200000/0.002= 100000000 Па или 100МПа
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