Расчитайте давление, которое производит вагон весом 200кН на рельсы, если площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами равна 0,002м2? Помогите пожалуйста! Физика, 7 класс

Физика

Расчитайте давление, которое производит вагон весом 200кН на рельсы, если площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами равна 0,002м2? Помогите пожалуйста! Физика, 7 класс

Автор: Гость