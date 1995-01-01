Законы россии в области прав природы

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Экологическое право — это отрасль права, которая регулирует общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей природной среды. Источниками экологического права являются Конституция Российской Федерации (РФ), законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей среды, Указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ, нормативные решения органов местного самоуправления.Конституция Российской Федерации (1993) провозглашает права граждан на землю и природные ресурсы, на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного их здоровью, на участие в экологических организациях и общественных движениях, на получение информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране. Одновременно Конституция РФ устанавливает обязанности граждан соблюдать требования природоохранного законодательства, принимать участие в охране окружающей природной среды, повышать уровень знаний о природе и экологическую культуру, а также определяет организационные и контрольные функции высших территориальных и местных органов власти по рациональному использованию и охране природных ресурсов.Ниже перечислены основные законы и иные нормативные акты РФ в области природопользования и охраны окружающей среды в основном включают:Федеральный закон (ФЗ) «Об охране окружающей среды» (2002), который лежит в основе природоохранного законодательства РФ и охватывает все аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Нормы других законов в области охраны окружающей среды не должны противоречить Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»;ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995) регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий на нее и предусматривает в этой части реализацию конституционного права субъектов Российской Федерации на совместное с Российской Федерацией ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения;ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (1999) устанавливает правовые основы охраны атмосферы и нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995) определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья;ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998) определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;ФЗ «О недрах» (1992) регулирует правовые отношения при изучении, использовании и охране недр;ФЗ «О животном мире» (1995) регулирует отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды;Земельный кодекс РФ (2001) регламентирует охрану земель и защиту окружающей природной среды от возможного вредного воздействия при использовании земли;Водный кодекс РФ (1995, в редакции 2006 г.) регулирует правовые отношения в области использования и охраны водных объектов и направлен на охрану вод от загрязнения, засорения и истощения;Основы лесного законодательства (1977) регулируют отношения, возникающие при использовании лесного фонда Российской Федерации в целях создания условий для рационального использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;Лесной кодекс РФ (1997) устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала;Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья (1993) регулируют отношения граждан, органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан.