Срочно!! при каких значениях переменной а значения выражений а2+8а и 2а2-3а равны?

Алгебра
Срочно!! при каких значениях переменной а значения выражений а2+8а и 2а2-3а равны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А²+8а=2а²-3а   а²-11а=0    а(а-11)=0    а=0     а=11   при а=0  а=11 значения выражений равны
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