Срочно!! при каких значениях переменной а значения выражений а2+8а и 2а2-3а равны?
Алгебра
Срочно!! при каких значениях переменной а значения выражений а2+8а и 2а2-3а равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А²+8а=2а²-3а а²-11а=0 а(а-11)=0 а=0 а=11 при а=0 а=11 значения выражений равны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Алгебра
Геометрия
Один из углов треугольника на 15 градусов больше другого и в 3 раза меньше третьего. Найдите градусную меру меньшего угла треугольника. Помогите по...
Английский язык