Помогите решить задачу.Условие и вопрос: В двух упаковках лежало 84 апельсина. Когда из первой упаковки переложили во вторую 15 апельсинов, то во второй упаковке апельсинов оказалось в 3 раза больше, чем в первой. Сколько апель...
Математика
Помогите решить задачу.Условие и вопрос: В двух упаковках лежало 84 апельсина. Когда из первой упаковки переложили во вторую 15 апельсинов, то во второй упаковке апельсинов оказалось в 3 раза больше, чем в первой. Сколько апельсинов было в каждой упаковке до перекладывания? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х + 3х= 844х = 84х = 84:4х = 21 ап. в 1 упаковке сейчас21 х 3 =63 ап. во 2 упаковке сейчас21 + 15 = 36 ап. в 1 упаковке было первоначально84- 36 = 48 апельсинов во 2 упакове было первоначально
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