Помогите решить задачу.Условие и вопрос: В двух упаковках лежало 84 апельсина. Когда из первой упаковки переложили во вторую 15 апельсинов, то во второй упаковке апельсинов оказалось в 3 раза больше, чем в первой. Сколько апель...

Математика

Помогите решить задачу.Условие и вопрос: В двух упаковках лежало 84 апельсина. Когда из первой упаковки переложили во вторую 15 апельсинов, то во второй упаковке апельсинов оказалось в 3 раза больше, чем в первой. Сколько апельсинов было в каждой упаковке до перекладывания? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость