Придумайте 5 предложений о животных России. Пожалуйста.Нужно именно сегодня.И есл?? можно то пожалуйста,напишите их на английском языке..

Английский язык
Придумайте 5 предложений о животных России. Пожалуйста.Нужно именно сегодня.И есл?? можно то пожалуйста,напишите их на английском языке..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Russia has a variety of animals. I love them very much. a lot of dogs, cats. in zoos, you can meet a lot of other animals. so many of them that difficult to count. were also extinct animals. they zanesiny in the red book. them a lot! I feel sorry for them. some are predators, others bezobidnye animals or insects. животные России очень разнообразные. Я их очень люблю. очень много собак, кошек. в зоопарках вы можете встретить много других животных. их так много что  трудно пересчитать. были также вымершие животные. они занесины в красную книгу. их очень много! мне их жаль. некоторые это хищники, а другие безобидные звери или насекомые. 

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