Лена задумала число.Если это число увеличить в 3 раза,а потом уменьшить на 10,то пол??чится число,вдвое меньшее задуманного.Какое число задумала Лена?

Алгебра

Лена задумала число.Если это число увеличить в 3 раза,а потом уменьшить на 10,то пол??чится число,вдвое меньшее задуманного.Какое число задумала Лена?

Автор: Гость