Лена задумала число.Если это число увеличить в 3 раза,а потом уменьшить на 10,то пол??чится число,вдвое меньшее задуманного.Какое число задумала Лена?
Алгебра
Лена задумала число.Если это число увеличить в 3 раза,а потом уменьшить на 10,то пол??чится число,вдвое меньшее задуманного.Какое число задумала Лена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число х, 3х-10=1/2х; 3х-0,5х=10; 2,5х=10; х=100:25; х=4
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