Лена знает 3 песни а валя на 2 песни больше.сколько песен знает валя
Математика
Лена знает 3 песни а валя на 2 песни больше.сколько песен знает валя
Ответ(ы):
Гость:
1)3+2=5 (п.) Ответ: Валя знает 5 песен
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