Лесная полянка. Посередине две березки. Рядом зеленом брусничнике красная сыроеж??а. Сыроежка была такая огромная и такая старая. Края загнулись вверх. Она напоминала большую тарелку, наполненную водой. Вдруг с березы слетела ...
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Лесная полянка. Посередине две березки. Рядом зеленом брусничнике красная сыроеж??а. Сыроежка была такая огромная и такая старая. Края загнулись вверх. Она напоминала большую тарелку, наполненную водой. Вдруг с березы слетела серая птичка, села на край сыроежки. Птичка носиком- тюк!- воду. Попила водички и полетела на березу. Озаглавьте текст. Почему в тексте выделены три части? Определите тему каждой части и придумайте к ним заголовки. Какая часть или части текста является описанием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Озаглавьте текст. "Лесная полянка". 2. Почему в тексте выделены три части? Потому что в каждой части говорится о разных вещах. В первой о лесной полянке, во второй о сыроежке а в третьей о птичке. 3. Определите тему каждой части и придумайте к ним заголовки. Первая часть о лесной полянке, она будет называться "Лесная полянка". Вторая часть о сыроежке, она будет называться "Сыроежка". Третья часть о птичке, на будет называться "Птичка". 4. Какая часть текста является описанием? Вторая часть текста является описанием.
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